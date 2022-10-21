Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 21 октября 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной. Затруднено движение также по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, проезду Энергетиков. Сложно проехать по улицам Блюхера, Новогодней, проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской в сторону центра и Речного вокзала, Восход, Никитина и Бориса Богаткова. Движение по Кирова и Добролюбова тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 21 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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