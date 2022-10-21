В Новосибирске более 11 мобилизованных женились на невестах во время сборов

Некоторые пары выбрали венчание, но в ЗАГС пошли все. Фото: Предоставлено героями публикации

В Новосибирске зарегистрировали более 11 браков среди мобилизованных. Известно также, что 2 пары обвенчались в церкви. Об этом КП-Новосибирск рассказал настоятель Храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского при НВВКУ Виктор Гужва.

- На 9 октября более 11 мобилизованных зарегистрировали брак в органах ЗАГС Советского района. Таинство Венчания было совершено над двумя супружескими парами в храме училища. Это жители Новосибирска и Новосибирского района, – рассказал КП-Новосибирск настоятель храма, помощник начальника НВВКУ Виктор Гужва.

По словам священника, за две недели таинство крещения в храме при НВВКУ приняли около 200 человек. С началом частичной мобилизации в разы увеличилась посещаемость храма.

- Количество обращений по духовным потребностям возросло, с возросшей нагрузкой помогают священники приходов Новосибирска и Бердска. По воскресным дням в училищном храме совершается Божественная Литургия. Кроме того, в течение дня приходят по 2-3 человека по требе на молитвы и беседы. Минуты свободной нет, мобилизованные идут на встречу, и мы ежедневно совершаем обходы, разговариваем с людьми, – сообщил настоятель храма Виктор Гужва. – Боевой дух у всех есть. Все мобилизованные сделали мужественный шаг – нелегкий шаг вперед, который дается с Божьей помощью. Я считаю это самым главным для каждого – найти в себе силы идти в будущее. Легких путей нет, и напрасно другие ищут легкой жизни.

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