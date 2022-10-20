Видео с колоннами мобилизованных, отправившихся на СВО из Новосибирска, появилось в соцсетях

В зону СВО отправились первые подразделения. Фото: кадр из видео

В Новосибирске очевидцы засняли колонну из автобусов с мобилизованными ребятами, которые поехали в зону СВО. Заметили их вечером в четверг, 20 октября.

Колонну сопровождала полиция, а выстроившиеся вдоль дороги люди, вышедшие провожать бойцов несмотря на позднее время, ободряюще кричали вслед.

Автомобилисты также поддержали мобилизованных гудками.

Напомним, что в первые подразделения мобилизованных, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, вошли мужчины из Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей. Перед ними с напутствующей речью выступил Андрей Травников. Губернатор подчеркнул, что семьи мобилизованных будут находиться под постоянной заботой и опекой региональных властей

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