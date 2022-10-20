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Общество20 октября 2022 17:07

В мэрии рассказали, сколько семей в Новосибирске воспитывают приёмных детей

Их более двух тысяч
Надежда КАСЬЯНОВА
Приемные дети есть в 2 292 новосибирских семьях.

Приемные дети есть в 2 292 новосибирских семьях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ко Дню опекуна подсчитали, сколько семей воспитывают детей-сирот. Оказалось, что приемные дети есть в 2 292 семьях.

— Город растет и развивается, опираясь на крепкие семьи. И наша задача сделать так, чтобы ребятишки, которые по какой-то причине оказались без мамы и папы, обрели свою семью. Это очень сложная работа. Замечательно, что есть люди, которые идут нам навстречу. Благодаря таким семьям наш город является лидером в Российской Федерации по количеству детей, принятых в семью, — отметила начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева.

По последним данным, в Новосибирске насчитывается более 3 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 94 % — 2 936 детей воспитываются в 2 292 замещающих семьях.

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