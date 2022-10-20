На Ордынском шоссе под Новосибирском вспыхнул автомобиль

Машина вспыхнула на Ордынском шоссе. Фото: кадр из видео

Под Новосибирском на Ордынской трассе вспыхнула легковушка. Произошло ЧП вечером в среду, 20 октября. О произошедшем в соцсетях рассказали очевидцы.

— Информация о пострадавших не поступала, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, сильный ветер раздувал пламя, а в распоряжении было всего два огнетушителя. А с таким запасом сложно, что-то сделать.

Напомним, что в конце лета на ходу вспыхнула «Волга». Находившиеся в машине люди получили ожоги. Как потом рассказали в региональном МЧС, причиной пожара стал газовый баллон, который разгерметизировался в багажнике авто.

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