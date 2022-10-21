Погода в Новосибирске на 21 октября 2022 года: небольшое потепление перед выходными

Температура днём повысится до +11. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 21 октября 2022 года: всё ещё будет пасмурно, но теплее, чем в предыдущие дни.

— Температура ночью составит +2...+4 градуса, днём - +9...+11 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…+5 градусов. Днем температура поднимется до +8…+13 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди. Порывы ветра местами достигнут 15 метров в секунду.

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