Для строительства первого этапа кампуса НГУ выбрали подрядчика

Построить и сдать кампус первой очереди строительства должны до конца 2025 года. Фото: НГУ

В Новосибирске выбрали подрядчика на первый этап строительства и оснащения кампуса НГУ. Компания была единственной, кто подал заявку. Причем предложила возвести кампус за сумму немного ниже начальной стоимость – за 2,46 миллиарда вместо 2,5 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— По контракту подрядчик должен построить на участке 8,3 гектара пятиэтажное здание общей площадью 16,4 тысячи квадратов до конца 2025 года. В нем расположатся корпуса поточных аудиторий, студенческий проектный центр, научная библиотека и переход, — указано в документах.

Напомним, что экоактивисты добились через суд приостановления второй очереди строительства кампуса. По их мнению, вырубка леса на запланированном участке нанесет вред краснокнижным животным и растениям, находящимся там. Мэрия подала жалобу и намерена обжаловать решение суда.

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