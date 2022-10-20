Отец ребенка-инвалида из Бердска получил отсрочку от частичной мобилизации

Отцу ребенка-инвалида удалось получить отсрочку от частичной мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутатам совместно с администрацией удалось добиться отсрочки от призыва при частичной мобилизации для отца ребенка-инвалида из Бердска. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы Александр Аксёненко.

— Ну вот, например, у меня на округе в семье воспитывается ребенок аутист сложной формы. Ребенок воспринимает только мать и отца, оба к нему круглосуточно привязаны. Отцу пришла повестка. У него за плечами только военная кафедра. И в момент, когда отец уже начал проходить подготовку, нам совместно с администрацией удалось добиться через комиссию для него отсрочки. Ребенок действительно в тяжелом состоянии и включение отца необходимо, — сообщил Аксёненко во время планерного заседания в Госдуме.

Приведя в пример указанный случай, депутат хотел обратить внимание коллег на важность принятия закона об отсрочки от частичной мобилизации для отцов детей-инвалидов. Аксёненко подчеркнул, что пока законопроект не примут, подобные случаи необходимо рассматривать отдельно.

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