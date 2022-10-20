Оклады депутатов и чиновников Барнаула вырастут на 14%

В Барнауле некоторые депутаты и чиновники начнут зарабатывать больше. Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле некоторые депутаты и чиновники начнут зарабатывать больше. В октябре их оклады вырастут на 14%, сообщает Amic.

Речь идет о мэре города, его заместителях, главах администраций районов и председателях комитетов мэрии.

− С 1 июня 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко повысил оклады на 10%, а с 1 октября — еще на 4%. Именно в этих рамках рост заложили и для депутатов и чиновников Барнаула, − объяснили в публикации.

Вопрос о повышении оклада рассмотрят на заседании Барнаульской городской думы 28 октября.

По данным журналистов, мэр Барнаула будет получать оклад в размере 65,7 тысячи рублей, первый замглавы администрации – 14,8 тысячи рублей.

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