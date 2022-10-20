Сибиряк, по вине которого в болоте утонула машина, предстанет перед судом

В аварии погибли мать и дядя обвиняемого. Фото: ГИБДД по НСО

Под Новосибирском осудят 44-летнего мужчину, из-за которого машина вылетела с дороги в кювет, наполненный водой. В аварии погибли два человека: мать и дядя обвиняемого.

— 23 июня обвиняемый двигался на автомобиле LIFAN X60 по грунтовой дороге в сторону села Останинка. В пути следования он не справился с управлением и съехал в кювет, наполненный водой. В салоне автомобиля находились его мать и дядя, которые погибли в результате асфиксии при утоплении, — рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчину обвиняют по статье за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Максимальное наказание, которое грозит сибиряку — 7 лет тюрьмы. Вину мужчину так и не признал.

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