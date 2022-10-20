Беременная женщина пожаловалась на платный туалет в новосибирском метро

Жительница Новосибирска пожаловалась на платный туалет в метро. Фото: АСТ-54

Жительница Новосибирска пожаловалась на платный туалет в метро. Ее возмущает то, что нужно отдавать деньги не только за вход в подземку, но и за пользование уборной.

В группе «АСТ-54» женщина отметила, что находится в положении. И ей пришлось бегать в поисках 20 рублей, а именно двух десятирублевых монет. По-другому зайти в туалет не получится.

− Почему я на 31-й неделе беременности должна танцевать пасодобль, бегая в поисках двух монет, и чувствовать боль, дискомфорт, стыд и неудобства, − задалась вопросом сибирячка.

Она добавила, что деньги у нее имелись – и на карте, и наличными. Только вот в подобных уборных нет опции оплаты картой. А среди имеющихся в кошельке денег у местной жительницы не было двух десяток.

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