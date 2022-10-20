На Алтайский край надвигается непогода с мокрым снегом и сильным ветром. Фото: Антон ФОКИН

Новосибирцам, собирающимся в поездку в Алтайским край, стоит учесть погодные условия. Они там будут не очень приятными. Так, на соседний регион надвигается непогода с мокрым снегом и сильным ветром, пишет «ТОЛК» со ссылкой на местный Гидрометцентр.

23 октября в Алтайском крае ожидаются дожди, местами же пойдет мокрый снег. Возможен и гололёд. При этом будет дуть сильный ветер. Местами порывы достигнут 23 метров в секунду.

Еще сильнее похолодает в ночь на 24 октября. Ночью будет -1, днём – максимум +1. На дорогах будет гололедица

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер