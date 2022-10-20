На Алтайский край надвигается непогода с мокрым снегом и сильным ветром.
Фото: Антон ФОКИН
Новосибирцам, собирающимся в поездку в Алтайским край, стоит учесть погодные условия. Они там будут не очень приятными. Так, на соседний регион надвигается непогода с мокрым снегом и сильным ветром, пишет «ТОЛК» со ссылкой на местный Гидрометцентр.
23 октября в Алтайском крае ожидаются дожди, местами же пойдет мокрый снег. Возможен и гололёд. При этом будет дуть сильный ветер. Местами порывы достигнут 23 метров в секунду.
Еще сильнее похолодает в ночь на 24 октября. Ночью будет -1, днём – максимум +1. На дорогах будет гололедица
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