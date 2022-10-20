Строительство дороги до ж/д станции Университетская в Новосибирске оценили в 180 миллионов рублей

Дорога до ж/д станции Университетская в Новосибирске будет стоить 180 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии Новосибирска назвали ориентировочную стоимость строительства дороги до железнодорожной платформы Университетская. Так, работы обойдутся в 180 миллионов рублей.

Напомним, ранее губернатор НСО Андрей Травников сообщил о планах построить платформу электрички «Университетская». Она будет находиться рядом с Академгородком.

Строительство участка автомобильной дороги необходимо для того, чтобы обеспечить транспортную связь будущей платформы с существующей улично-дорожной сетью Советского района.

− Средства на строительство дороги планируют выделить из федерального и областного бюджетов, − рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

Окончательная стоимость работ будет известна после разработки проектной документации, а также получения положительного заключения экспертизы.

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