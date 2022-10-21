«Лежал без сознания, хрипел»: под Новосибирском иномарка сбила мальчика на самокате

Водитель не уезжал с места происшествия. Фото: vk.com/vkrasnoobsk

В Новосибирской области иномарка сбила ребенка на самокате. ДТП произошло в рабочем поселке Краснообск. О случившемся КП-Новосибирск рассказала мама мальчика.

- Ребенок пересекал пешеходный переход на зеленый свет, в момент, когда его сбила машина. Я шла позади, в метрах в 15-20, аварии не видела, но слышала ужасный звук. Когда прибежала, ребенок лежал на дороге без движения, без сознания. Хрипел. Через 2 минуты он пришел в себя и начал плакать и кричать, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама пострадавшего мальчика.

По словам женщины, на место аварии работали реанимация и полиция.

- Завтра сына выпишут из реанимации, и у меня будет встреча с юристом. Потом будем решать с ГАИ, - уточнила женщина.

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