В Алтайском крае не будут отменять массовые новогодние гуляния

Массовые новогодние гуляния не будут отменять в Алтайском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Массовые новогодние гуляния не будут отменять в Алтайском крае. Об этом пишет Amic, ссылаясь на правительство региона.

Ранее в некоторых российских городах решили отказаться от празднования Нового года. Объяснили это тем, что сейчас неподходящее время для веселья. Сэкономленные деньги предложили направить на помощь мобилизованным. Например, в Новосибирске отказались от салюта и концерта с участием звезд.

Однако правительство Алтайского края не захотело лишать местных жителей праздника. Так что гуляния, губернаторская елка и акция для детей «Елка желаний» состоятся.

Как рассказали в мэрии Барнаула, оргкомитет по поводу новогодних праздников пройдет 21 октября.

− На нем будет решено, сколько елок, где их установят и как именно пройдет в городе празднование Нового года, − отметили в муниципалитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber