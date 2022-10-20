В Новосибирске на Вертковской вспыхнул расселенный барак

О пострадавших не сообщалось. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске загорелся расселённый барак на улице Вертковской. Вспыхнуло здание вечером в четверг, 20 октября.

— В течение пяти минут после сообщения сотрудники МЧС России прибыли на место. Горел двухэтажный деревянный дом, второй этаж и кровля — полностью в огне. Проложив магистральные линии от ближайших водоисточников, пожарные приступили к ликвидации возгорания и защите соседнего здания, — сообщили в региональном МЧС.

Напомним, что в Новосибирске нередки случаи пожаров в бараках, как жилых, так и расселённых, или заброшенных домах. Так вспыхнул барак на Серафимовича в прошлом году. Из горящего дома эвакуировали 20 человек. Причиной пожара стало короткое замыкание.

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