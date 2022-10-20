В Новосибирске ограничат проезд по Дунаевского из-за ремонта теплотрассы

Ограничения продлятся до 9 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске до начала ноября ограничат проезд по улице Дунаевского из-за аварийного ремонта теплотрассы.

— С 19 октября по 9 ноября закрыта для проезда улица Дунаевского в районе здания по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 107, к.1, — сообщили в мэрии.

Напомним, что до 31 октября на 5 метров сузили проезжую часть по улице Салтыкова-Щедрина в районе дома №7, а у дома №5 полностью закрыли проезд.

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