В Ленинском районе Новосибирска загорелся трамвай

В трамвае №15 произошел пожар. Фото: АСТ-54

В четверг, 20 октября, в трамвае №15 произошел пожар. О ЧП рассказали в группе «АСТ-54».

Как сообщили очевидцы, все пассажиры успели эвакуироваться. Также горящий трамвай покинули кондуктор и водитель. По предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли пожарные.

− Огонь тушили при помощи порошковых огнетушителей, − отметили в публикации.

Позже в МЧС прокомментировали произошедшее. По данным ведомства, ЧП произошло в 17:24 на улице Троллейной в Ленинском районе.

− 30 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет, − подтвердили в МЧС.

Площадь пожара составила около двух метров квадратных. Возгорание произошло от проводки, расположенной под полом трамвая.

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