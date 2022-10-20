«Дерутся и выкидывают мебель из окна»: в Новосибирске пара устраивает жестокие разборки в квартире

Мужчина избивает свою избранницу. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Жители Новосибирска рассказали о паре, которая постоянно выясняет отношения в своей квартире. Причем делают они это громко и с применением насилия, рассказали в группе «АСТ-54».
По словам автора публикации, сибиряки проживают в доме №10 по улице Романтиков. Их разборки надоели местным жителям. Одну из ссор буйной парочки сняли на видео.
В квартире происходят страшные вещи. Мужчина избивает свою избранницу, пока та истошно кричит. В какой-то момент он пинает лежащую на полу девушку, а потом хватает ее за волосы и тащит по комнате.
Автор поста отметила – бывают дни, когда из окон этой квартиры вылетают разные предметы.
− Они то дерутся, то выкидывают мебель из окна. Видимо, пока кого-то не убьют – либо друг друга, либо прохожих, не успокоятся, − рассказала местная жительница.
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