За сутки в Новосибирске задержали шесть несовершеннолетних воришек

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 11.40 в Октябрьском районе Новосибирска охранник в супермаркете поймал семилетнего мальчика, который похитил мягкую игрушку стоимостью 478 рублей. Вызванная на место происшествия бабушка оплатила стоимость украденного товара и увела ребенка.

В 12.57 за кражу шоколада и энергетических напитков на сумму 710 рублей в Заельцовском районе был задержан 16-летний парень. Ввиду того, что кражи он совершал и раньше, его родителям пришлось выложить около 3 тысяч рублей за все неоплаченные покупки, после чего подросток был отпущен.

В 17.45 бойцы группы быстрого реагирования в Железнодорожном районе задержали двух 12-летних мальчишек. Спрятав в рюкзаки чипсы, шоколад и газированные напитки, они пытались уйти из магазина, но были остановлены. Вызванные на место ЧП родители оплатили стоимость похищенных товаров.

А вот 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, похитивших вчера в магазине Ленинского района две упаковки салата и баночку газированного напитка, все-таки пришлось задержать и передать в полицию: дети отказались назвать свои имена и дать номера телефонов родителей.

Согласно российскому законодательству за преступления, совершенные малолетними детьми (до 14 лет), ответственность несут их законные представители.