Суд начал рассматривать дело экс-полицейских и их подельника, за убийство 25 косуль под Новосибирском

Мужчины за январь 2022 года убили 25 косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Венгеровский районный суд Новосибирской области начал рассматривать дело двух экс-полицейских и их подельника, которые в январе 2022 года убили 25 косуль. Мужчин обвиняют по статье за браконьерство, максимальное наказание, которое им грозит — 5 лет тюрьмы и миллионный штраф.

— Судебное заседание назначено на 25 октября, — сообщили в суде.

Напомним, что 17 января двое обвиняемых убили и разделали 10 косуль. А в конце месяца еще 15 — второй раз с ними на охоту отправился третий браконьер.

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