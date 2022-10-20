Суд начал рассматривать дело экс-полицейских и их подельника, за убийство 25 косуль под Новосибирском

Мужчины за январь 2022 года убили 25 косуль.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Венгеровский районный суд Новосибирской области начал рассматривать дело двух экс-полицейских и их подельника, которые в январе 2022 года убили 25 косуль. Мужчин обвиняют по статье за браконьерство, максимальное наказание, которое им грозит — 5 лет тюрьмы и миллионный штраф.
— Судебное заседание назначено на 25 октября, — сообщили в суде.
Напомним, что 17 января двое обвиняемых убили и разделали 10 косуль. А в конце месяца еще 15 — второй раз с ними на охоту отправился третий браконьер.
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