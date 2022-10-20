С начала года в регионе почти на 20% увеличилось количество умных устройств, которыми ежедневно пользуются жители области

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды - их ежемесячно на терминалы поступает более 170 тысяч. Этого хватит, чтобы 4 раза скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».

- Мы видим спрос на умных помощников в Новосибирской области и с каждым годом их востребованность увеличивается. Для жителей региона важно оптимизировать ежедневные рутинные процессы: контроль энергопотребления, безопасность жилья и транспорта. Чаще всего интернет вещей востребован у жителей крупных областных городов - Новосибирска и Бердска, а также к нему прибегают жители частных домов, расположенных вблизи мегаполисов. В таких локациях умные помощники с GSM-модулями работают за счет мобильной связи, в том числе там, куда не «добивает» сеть Wi-Fi, - комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем в области. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение стабильной работы тысяч устройств для улучшения качества жизни абонентов. Только в этом году МегаФон модернизировал сеть в 80 областных локациях, улучшив проникновение сигнала внутри жилых помещений.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета ресурсов, особенно электроэнергии. Для этого МегаФон с 2020 года развивает в Новосибирске стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.