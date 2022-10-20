Новосибирцы пожаловались на детей, забравшихся на крышу остановки

Дети матерились и кидались грязью. Фото: «На ОбьГЭСе»

Новосибирцы пожаловались на двух мальчишек, залезших на крышу остановки «Приморская». Заметили хулиганов днем в четверг, 20 октября.

— Дети залезли на крышу остановки. Кидаются грязью с мхом, матерятся, — пожаловалась подписчица паблика ВКонтакте «На ОбьГЭСе».

По словам девушки, мальчишки кидались грязью не только в друг друга, еще грозили кинуть в нее. Сквернословили ребята также и на прохожих.

Дети нередко замечают лазающим по крышам, домов, хозпостроек или гаражей. Так группу ребят заметили на крыше задания в Затоне. Забрались туда мальчики по пожарной лестнице.

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