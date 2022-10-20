Новое кафе появится на месте снесенного в Нарымском сквере в Новосибирске. Фото: "Зеленый Новосибирск".

В Новосибирске в Нарымском сквере на месте снесенной постройки в виде цветка появится новое кафе. Незаконно установленный объект ликвидировали в августе. Конкурс на возведение нового заведения общепита объявил «Горзеленхоз». Соответствующие документы опубликовали на портале «Зелёный Новосибирск».

В документации указано, что площадь нового объекта составит 150 метров. Внешний вид будет выполнен в соответствии с дизайн-проектом. Работать кафе будет круглогодично с 10 утра до 10 вечера.

На сайте указано, что подать заявки на участие в конкурсе можно до 5 ноября 2022 года. Ассортимент точки общепита нужно будет согласовать с «Горзеленхозом»

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