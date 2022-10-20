В Новосибирске пристав проконтролировала вселение пенсионерки в квартиру

Пенсионерка из Новосибирска вселилась в квартиру благодаря судебному приставу. Фото: ГУФССП России по НСО

Пенсионерка из Новосибирска вселилась в квартиру благодаря судебному приставу. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Как объяснили в ГУФССП России по региону, 71-летнюю бабушку не пускала в квартиру некая женщина. К делу подключились судебные приставы.

Исполнительный документ о вселении поступил в Ленинский отдел судебных приставов в сентябре. Гражданка, проживающая в квартире, оказалась должницей, а пенсионерка – взыскателем.

Как рассказала пристав-исполнитель Инна Кононенко, должница не исполнила решение суда. Было возбуждено исполнительное производство.

− Ей вручили требование о вселении в квартиру взыскателя, женщины 1951 года рождения, − отметили в публикации.

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