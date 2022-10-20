«Работал монтажером на ТВ, убирал за собаками»: сибиряку, задолжавшему сыну алименты, не помогли обязательные работы

Мужчина продал квартиру, чтобы погасить долг по алиментам.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
34-летний житель Новосибирской области накопил по алиментам 780-тысячный долг. Мужчину неоднократно привлекали к обязательным работам, чтобы мотивировать его на погашение задолженности, однако результата не было.
— Мужчина работал и оператором монтажа на местном телевидении, и ухаживал за бездомными животными в приюте, и был разнорабочим на хлебокомбинате. Однако после 20-часовых работ на каждом предприятии мужчина не исправлялся, — рассказали в региональном УФССП.
Тогда приставы пошли на крайнюю меру — привлекли мужчину к уголовной ответственности. Суд приговорил сибиряка к полугодовым исправительным работам с удержанием в доход государства 10% и 60% — в счет погашения алиментной задолженности. И в этот раз наказание подействовало.
— На днях алиментщик сообщил, что собирается с матерью продавать квартиру и готов от продажи своей доли погасить долг. Выплатив сумму долга — 780 тысяч рублей и 44 тысячи исполнительного сбора, мужчина погасил задолженность. С 1 ноября у мужчины будут только текущие алименты, — подытожили приставы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер