В Новосибирске 50 % работников хотели бы занять кресло своего начальника

Половина новосибирцев мечтают сменить на посту своего начальника и показать, как надо работать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работников Новосибирской области попросили оценить своих руководителей. Как сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru, 50 % новосибирцев хотели бы занять кресло босса и показать, как нужно работать. При этом лишь 18 % сотрудников не мечтают о должности начальника, а еще столько же опрошенных сами являются руководителями.

– 85 % новосибирцев считают, что руководитель должен советоваться с подчиненными при принятии решений. Обратной точки зрения придерживаются только 15 %, – рассказывают специалисты сервиса о результатах опроса.

Качества идеального руководителя, по мнению новосибирцев. Фото: hh.ru.

В целом новосибирцы оценивают своих боссов на 3,2 балла по пятибалльной шкале. Чаще всего во всем соглашаются с начальством юристы (33 %) и маркетологи (30 %), а откровенно бастуют врачи (19 %) и водители (18 %).

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