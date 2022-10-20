Создание парка возле нового ЛДС в Новосибирске планируют завершить до конца года

Парк у нового ЛДС планируют достроить до конца года. Фото: мэрия Новосибирска
Стали известны примерные сроки завершения строительства парка возле нового ЛДС. Об этом в четверг, 20 октября, рассказал на пресс-конференции министр жилищного хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
По словам министра, работы планируют закончить до конца года. Проект реализуют в несколько этапов. Рабочим еще предстоит установить различное оборудование и спортинвентарь.
− Однако у городского заказчика есть планы дальше эту территорию развивать, они готовятся к проектированию, − отметил Денис Архипов.
Деньги на благоустройство территории около ЛДС выделяют из областного бюджета. Министр добавил, что данный проект можно назвать наиболее финансовоемким.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске перенесли дату открытия парка «Арена» у нового ЛДС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер