Создание парка возле нового ЛДС в Новосибирске планируют завершить до конца года

Парк у нового ЛДС планируют достроить до конца года. Фото: мэрия Новосибирска

Стали известны примерные сроки завершения строительства парка возле нового ЛДС. Об этом в четверг, 20 октября, рассказал на пресс-конференции министр жилищного хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По словам министра, работы планируют закончить до конца года. Проект реализуют в несколько этапов. Рабочим еще предстоит установить различное оборудование и спортинвентарь.

− Однако у городского заказчика есть планы дальше эту территорию развивать, они готовятся к проектированию, − отметил Денис Архипов.

Деньги на благоустройство территории около ЛДС выделяют из областного бюджета. Министр добавил, что данный проект можно назвать наиболее финансовоемким.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске перенесли дату открытия парка «Арена» у нового ЛДС.

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