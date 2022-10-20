Под Новосибирском ракетные системы отразили авиаудар по Сибири во время учений. Фото: пресс-служба ЦВО.

В Новосибирской области прошла тренировка, в ходе которой расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отразили авиаудар условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Во время учений дежурные расчеты обнаружили низколетящие цели «противника». Расчеты ЗРС С-400 взяли их на сопровождение. После чего был выполнен захват и условно ликвидировано воздушное нападение. Осуществили это путем электронного пуска ракет.

В пресс-службе ЦВО добавили, что участниками тренировки стали свыше 50 военнослужащих. Кроме того, в мероприятии задействовали примерно 10 единиц военной и спецтехники.

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