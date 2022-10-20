В Новосибирске девушка засудила УК за перелом руки на скользкой тропинке

На этой тропинке девушка сломала руку. Фото: Предоставлено потерпевшей

Сибирячка отсудила 85 тысяч рублей у УК за перелом руки на обледеневшей тропинке. ЧП случилось 29 января 2022 года во дворе дома дома на улице Виталия Потылицина, 9/4.

Девушка шла на остановку «Татьяны Снежиной» по нечищеной тропинке. Поскользнулась из-за гололеда и упала на руку. Ей пришлось вызывать такси и ехать в больницу. Врачи поставили диагноз: закрытый перелом правой лучевой кости.

Потерпевшая провела на больничном более полутора месяцев и подала иск к УК «Плющихинский».

- Суд частично удовлетворил иск и назначил девушке компенсацию в 85 тысяч рублей. Также стоимость вызова такси и компенсация утраченного заработка определена решением суда, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Оксана Торопова.

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