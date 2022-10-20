Крещёные мобилизованные новосибирцы приняли таинство причащения в храме при НВВКУ

Мобилизованные новосибирцы приняли таинство причащения. Фото: Новосибирская митрополия.

Мобилизованных новосибирцев причастили в храме защитника русского воинства Дмитрия Донского при НВВКУ. Как сообщили в митрополии, таинство причащения крещёные военнослужащие приняли ещё 18 октября.

Крещение, причащение, венчание – это серьезные духовные понятия. После таинства причащения военнослужащим давали просфорку (специальный освященный хлеб) и святую воду. Но это не просто еда, считают верующие, а кровь и тело Иисуса Христа. Люди настраиваются, молятся, готовятся к этому, соблюдают пост и исповедаются.

Как рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирской епархии Лилия Ткаченко, ранее при крещении мобилизованным подарили нательные крестики, иконки, молитвословы и пояса с текстом 90-го псалма – эта молитва часто используется в опасной ситуации.

Крестили не только военнослужащих, но и их детей, если родители просили об этом. В НВВКУ проводят и духовное окормление мобилизованных. У бойцов походные условия, поэтому священники приезжают к ним в любое время, до позднего вечера.

– Священники заходят в каждую палатку на сборных пунктах и спрашивают, кому и что необходимо. Кто-то просит помолиться о нём, кто-то нуждается в духовном совете, просят обвенчать, покрестить. Каждый решает свои духовные вопросы, – объяснила КП-Новосибирск Лилия Ткаченко.

Также священники совершали молебен накануне отъезда мобилизованных в зону СВО.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в храме при пункте слаживания двое мобилизованных обвенчались со своими жёнами.

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