Крещёные мобилизованные новосибирцы приняли таинство причащения в храме при НВВКУ

Мобилизованные новосибирцы приняли таинство причащения. Фото: Новосибирская митрополия.
Мобилизованных новосибирцев причастили в храме защитника русского воинства Дмитрия Донского при НВВКУ. Как сообщили в митрополии, таинство причащения крещёные военнослужащие приняли ещё 18 октября.
Крещение, причащение, венчание – это серьезные духовные понятия. После таинства причащения военнослужащим давали просфорку (специальный освященный хлеб) и святую воду. Но это не просто еда, считают верующие, а кровь и тело Иисуса Христа. Люди настраиваются, молятся, готовятся к этому, соблюдают пост и исповедаются.
Как рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирской епархии Лилия Ткаченко, ранее при крещении мобилизованным подарили нательные крестики, иконки, молитвословы и пояса с текстом 90-го псалма – эта молитва часто используется в опасной ситуации.
Крестили не только военнослужащих, но и их детей, если родители просили об этом. В НВВКУ проводят и духовное окормление мобилизованных. У бойцов походные условия, поэтому священники приезжают к ним в любое время, до позднего вечера.
– Священники заходят в каждую палатку на сборных пунктах и спрашивают, кому и что необходимо. Кто-то просит помолиться о нём, кто-то нуждается в духовном совете, просят обвенчать, покрестить. Каждый решает свои духовные вопросы, – объяснила КП-Новосибирск Лилия Ткаченко.
Также священники совершали молебен накануне отъезда мобилизованных в зону СВО.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в храме при пункте слаживания двое мобилизованных обвенчались со своими жёнами.
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