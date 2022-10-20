Для озеленения Новосибирска высадили 6 тысяч саженцев

Под Новосибирском высадили шесть тысяч саженцев деревьев и кустарников. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

На территории декоративного питомника, расположенного под Новосибирском, высадили шесть тысяч саженцев деревьев и кустарников. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Растения высаживают специалисты «Горзеленхоза». В будущем деревца «перекочуют» на улицы города.

По словам градоначальника, работы по обустройству питомника активно ведутся. Там будут выращивать около 50 видов растений, которые подходят для озеленения Новосибирска и устойчивы к сибирскому климату. Среди них – хвойные деревья, липа, ива, рябинник, сирень и другие виды зелени.

В этом году рабочие огородили участок и провели электричество. Также была куплена необходимая техника.

− В планах – строительство административных помещений, теплиц и парников, искусственного водоема для полива, − рассказал Анатолий Локоть.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске появится собственный питомник растений.

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