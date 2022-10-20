В Новосибирской области возбудили уголовное дело на опеку после изнасилования двухлетнего мальчика

Второе уголовное дело возбудили из-за изнасилования двухлетнего мальчика. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под Новосибирском возбудили второе уголовное дело после изнасилования двухлетнего мальчика 18-летним любовником своей матери. Дело в отношении опеки выделили в отдельное производство. Об этом КП-Новосибирск сообщил депутат Горсовета Барабинска Константин Терещенко, который получил ответ от Барабинского межрайонного следственного отдела.

Должностных лиц в области опеки и попечительства администрации Барабинского района подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ о халатности. Виновным может грозить арест до 3 месяцев.

– Опеке приходится работать в сложных условиях. Часто это не совсем адекватные родители. Но оставлять детей в небезопасных условиях нельзя. Такое отношение может повлечь необратимые последствия для ребёнка, – считает Константин Терещенко.

Напомним, ранее уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время подозреваемого изолировали от общества. Максимальное наказание, которое может ждать насильника – до 20 лет тюрьмы.

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