Мобилизованные новосибирцы готовы отправиться в зону проведения СВО

Первые мобилизованные бойцы из Новосибирской области отправляются в зону проведения СВО. Фото: Новосибирь.

В четверг, 20 октября, первые подразделения мобилизованных военнослужащих из Новосибирской области, Иркутской области и Красноярского края отправляются в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Губернатор региона Андрей Травников выступил с напутственной речью перед бойцами на строевом плацу и подчеркнул, что их семьи будут находиться под постоянной заботой и опекой региональных властей.

– В этом строю стоят те мужчины, которые поступили по-настоящему: когда Родине потребовалась помощь, не стали бегать, а встали в этот строй для того, чтобы выполнить свой долг. Вы и ваши семьи получите все положенные единовременные региональные выплаты, все меры социальной поддержки. Успехов вам в выполнении задач, здоровья и скорейшего возвращения домой, – обратился к военнослужащим Андрей Травников.

Андрей Травников напомнил, что областное правительство будет продолжать заботиться о семьях мобилизованных. Фото: Новосибирь.

За недели подготовки в НВВКУ и на полигонах мобилизованные проходили одиночную подготовку, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки, напомнили в областном правительстве.

Напомним, по поручению главы региона разработан перечень новых мер поддержки. Ранее КП-Новосибирск публиковала список новых мер поддержки семьям мобилизованных от региона, рассказывала об единовременных выплатах военнослужащим в 100 тысяч рублей, необходимых вещах и дополнительном снаряжении, которые область закупает для мобилизованных.

После прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов. После этого новосибирцы приступят к выполнению поставленных боевых задач.

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