В Новосибирской области хотят построить манеж для конноспортивной школы

Манеж для конноспортивной школы планируют построить в Маслянинском районе. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Манеж для конноспортивной школы планируют построить в селе Бажинск Маслянинского района. Об этом сообщили на сайте Законодательного собрания Новосибирской области.

Этот вопрос подняли на выездном заседании комитета регионального парламента по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

В 2021 году в Бажинске появился Центр конного спорта и туризма. На его территории можно найти конюшню, обустроенные левады, а также бочку-манеж для тренинга лошадей. К занятиям привлекают 12 животных. На данный момент верховой езде обучаются 50 человек.

Новый манеж в Центре хотят сделать двухэтажным. Он должен включать в себя рабочее поле размером не менее 28х60 метров и трибуны для зрителей вместимостью 100 человек.

Примерная стоимость объекта составляет 250 миллионов рублей. Проектную документацию уже передали на экспертизу.

Комитет регионального парламента по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности обратился к региональному правительству и порекомендовал выделить средства из бюджета на строительство крытого манежа.

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