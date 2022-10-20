Дело отца, задавившего насмерть двухлетнего сына, дошло до суда.
Фото: Артем КИЛЬКИН
До суда дошло дело новосибирца, который насмерть задавил годовалого сына. Трагедия произошла в июле 2022 года в Октябрьском районе города. Сообщалось, что в роковой день мужчина был пьян.
– 10 июля мужчина находился на территории двухквартирного дома на улице Рябиновой. Он перегонял по двору «ГАЗель». В это время там бегал его сын 2020 года рождения. Отец не увидел ребёнка и наехал на него передним левым колесом. В безопасности движения мужчина не убедился, – говорится на сайте Октябрьского районного суда.
Малыш от полученных травм погиб.
Сейчас судья изучает дело новосибирца. Заседание по нему пока не назначили.
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