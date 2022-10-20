Мэрия назвала дату открытия ёлочных базаров в Новосибирске

Елки можно будет купить в 115 местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед Новым годом 2023 в Новосибирске заработают елочные базары. В мэрии города рассказали, когда и где они откроются.

— Елочные базары будут работать с 1 по 31 декабря 2022 года. Всего откроется 115 мест, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

Под продажу елок пока забронировано 13 адресов. В Центральном округе базары заработают на улице Нарымской, 21; улице Ленина, 12, улице Д. Ковальчук, 75 и улице Крылова, 53.

По три адреса забронированы в Дзержинском и Кировском районе. Купить живые ели можно будет на улице Авиастроителей, 1/6, ул. Бориса Богат-кова, 241 и 245, улице Комсомольской, 10, улице Громова, 7 и улице Зор-ге, 269.

В Ленинском районе елочные базары откроются на улице Курганской, 38а и улице Колхидской, 11. В Первомайском районе — на улице Чапаева, 1.

Напомним, в некоторых магазинах Новосибирска уже начали продавать искусственные ели. Их стоимость начинается от 1800 и доходит до 23 тысяч рублей.

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