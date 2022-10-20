Многодетные отцы получат отсрочку от мобилизации

Депутат Госдумы Александр Аксёненко. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Об этом в своем аккаунте сообщил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко по итогам закрытой встречи с замминистра обороны РФ Н. А. Панковым.

- Многодетные отцы (трое и более детей до 16 лет), которые были призваны в рамках частичной мобилизации, будут возвращены домой. Их призыв в дальнейшем не планируется. Если многодетный отец призван и решает воспользоваться правом отсрочки, уже находясь в пункте сбора и подготовки мобилизованных, то родственникам надо написать обращение в приемную комиссию и предоставить справку по факту многодетности. Это вот информация из первых рук, - сообщил парламентарий.

Александр Аксёненко призвал граждан обращаться к нему, если у них возникнут вопросы или они столкнутся с нарушениями в ходе частичной мобилизации.

Депутат Госдумы также добавил, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», в которой он состоит, внесла законопроект об отсрочке для отцов детей-инвалидов. По словам народного избранника, проект новеллы уже рассматривают в Госдуме на конкретных примерах:

- Понимаю, что время уходит. И пока законопроект рассматривают, предложил ввести такие комиссии в ряд обязательных для отцов детей-инвалидов. Чтобы каждый случай рассматривали отдельно до тех пор, пока закон не примут.