Сбер организовал выставку работ проекта «Дети солнца» в АРТ-Центре «Красный» на Красном проспекте, 169/2

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

«Дети солнца» - это уникальный арт-проект, за несколько лет реализованный в двенадцати регионах России. В Новосибирске он позволил детям из приемных семей стать частью большого искусства, а благотворительным организациям и их партнёрам заявить о важности поддержки приемных родителей.

По мнению организаторов, цель проекта - раскрыть уникальные таланты детей и дать им почувствовать себя настоящими художниками, а также посодействовать общественному признанию важности института приемных семей для социальной адаптации и воспитании подрастающего поколения.

В число организаторов помимо Сбера входят «Российский фонд мира», 2GIS и фонд «Солнечный город». Картины можно будет приобрести на благотворительном вечере, а все средства, вырученные с продажи картин, будут направлены в благотворительный фонд «Солнечный город» на поддержку проектов помощи замещающим семьям и содействие семейному устройству детей-сирот.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

- Сбер отводит большое место в своей деятельности благотворительным и социальным проектам - «Дети солнца» один из них. В этом году местом его проведения стал Новосибирск, и мы вместе с партнерами стараемся сделать этот опыт уникальным. Открытие очередной выставки - еще один повод подсветить проблему социальной адаптации приемных детей и принятия важности этого института.