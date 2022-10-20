Сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Проект рассказывает о работе волонтеров, которые помогают освободить людей из современного рабства, имеющего самые разные формы.

По сюжету успешного программиста Антона (Илья Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию. В день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама (Анна Каменкова). Далее Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь герою приходят Кирилл (Кирилл Кяро) - жесткий и прямой лидер волонтерской организации «Либертас», Вика (Варвара Феофанова) - закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и Илья (Олег Чугунов) - племянник Кирилла, юморной и легкий парень, начинающий блогер.

«Право на свободу» - это сериал о большом пласте социальных проблем, причинами которых становятся потерянность людей старшего возраста в цифровом мире и разобщенность поколений. Проект вскрывает тайны криминального бизнеса, который процветает на эксплуатации слабостей людей. На примере разных героев и жизненных ситуаций в сериале рассказывается, как попадают в ловушки и как из них выбраться, кто в этом может помочь, какие современные технологии будут полезны.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций – свет в конце тоннеля, - рассказал генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.

- Эта история о неравнодушии, разнице поколений, разнице мышления, о человеке и свободе выбора. О том, как сделать максимум полезного для других людей. “Право на свободу” - сериал актуальный, он будет близок и понятен аудитории разных возрастов. Думаю, нам еще есть, что рассказать о наших персонажах, и я был бы счастлив сняться во втором сезоне, если он будет, - поделился актер Кирилл Кяро.

Первые две серии «Права на свободу» откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия.