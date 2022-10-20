Новосибирцу светит пять лет колонии за отмывание 90 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить 37-летнего мужчину за отмывание 90 млн рублей. Он переводил деньги на счета нерезидентов, используя фальшивые документы. Об этом сообщили в ГУ МВД по НСО.

– Следователи установили, что обвиняемый с мая 2017 года по сентябрь 2018 года переводил деньги в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в одну из стран Азии. Он использовал поддельные документы, которые содержали недостоверные данные о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными фирмами. Таким образом он перечислил на счета иностранных компаний свыше полутора миллионов долларов США, что в рублях превысило 90 млн. Все сведения, которые были указаны в документах, были нужны только для перевода денег, без намерения поставки товара, – пояснили в пресс-службе полиции.

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ и Новосибирской таможни в мае 2022 года.

Новосибирца, проводившего многомиллионные махинации, на время следствия отправили в СИЗО. Сейчас уголовное дело в отношении него направили в Центральный районный суд Новосибирска. Мужчине светит срок до 5 лет и штраф в размере до миллиона рублей.

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