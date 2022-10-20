Ветеран и создатель системы комплексного анализа оценила работу передовой компании

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Компания производит высокотехнологичное оборудование для видеомониторинга, телеметрии, мониторинга транспорта и «интернета вещей» и участвует в национальном проекте «Производительность труда».

- У нас одно из самых передовых и высокотехнологичных производств в Новосибирске: 60% работы автоматизировано. Также у нас уже сформировалась своя производственная культура. Конечно, на этапе внедрения бережливого производства мы сталкивались с сопротивлением, но нам удалось доказать эффективность изменений: сотрудники видят, что и работать стало комфортнее, и производительность выросла, - говорит заместитель генерального директора ООО «Вега-Абсолют» Дмитрий Красников.

Мануэлла Дмитриева - руководитель группы разработки метода эффективного управления высокотехнологичными производствами, внедренного в 1960-х годах на Новосибирском заводе точного машиностроения. Система комплексного анализа продукции позволила снизить долю брака и увеличить объемы выпуска.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Представители компании «Вега-Абсолют» провели экскурсию для Мануэллы Дмитриевой и показали работу сотрудников направления телеметрии, производящих такое оборудование, как конвертеры, модемы, базовые станции, счетчики импульсов.

Уровень организации производства в компании произвел впечатление на ветерана.

- Хочу сказать, что с точки зрения эффективности производства в организации «Вега-Абсолют» все уже сделано. Мне удалось увидеть воочию, какой стала работа на производствах через 60 лет. Теперь необходимо распространить такую практику на большинство предприятий, чтобы Россия стала передовой страной по уровню производительности, - отметила Мануэлла Дмитриева.