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Общество20 октября 2022 4:25

Победитель в номинации «молодой доктор года-2022» в Новосибирске стал врачом из-за травм

Победителем всероссийского проекта «Клиника года» в номинации «Молодой доктор года - 2022» в Новосибирске стал врач - травматолог-ортопед центра лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ» Михаил Коротеев

Свою профессию Михаил называет очень благодарной, потому что движение - жизнь.

- Эту профессию я выбрал из-за любви к опорно-двигательному аппарату и всему, что с ним связано. Наверное, травмы в моей жизни побудили меня стать травматологом, - рассказал «Комсомольской правде» Михаил Коротеев на церемонии награждения.

Узнать, кто победил в VII ежегодном всероссийском конкурсе «Клиника года - 2022» и «Доктор года - 2022» в Новосибирске и посмотреть фото и видео с церемонии награждения можно на странице сайта.