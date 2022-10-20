В Новосибирской области двух пилотов оштрафовали за опасные полеты

В Новосибирской области двоих пилотов оштрафовали на 40 тысяч рублей за опасные полеты. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Под Новосибирском двух летчиков-частников оштрафовали за полеты без разрешения органов управления воздушным движением. Об этом в четверг, 20 октября, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– В августе 2022 года пилоты легкомоторных воздушных судов типа Аэропракт-22 вылетели с посадочных площадок «Мочище» и «Городской аэропорт», расположенных в Новосибирской области, – сообщили в прокуратуре.

Один из пилотов не сообщил о полете в соответствующие органы, у другого вообще не было разрешения на взлет. Каждому из них назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура запретила частной компании продавать учебные и романтические полеты над Новосибирском.

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