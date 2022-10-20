Депутат Панфёров раскрыл подробности формирования батальона «Вега» в Новосибирске

В Новосибирске создают элитный батальон для отправки на СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области формируют батальон добровольцев «Вега» для отправки в зону СВО. Вице-спикер областного парламента Андрей Панфёров, возглавляющий отряд, рассказал КП-Новосибирск, как проводят отбор в элитное подразделение.

– Мы берем в отряд людей разных возрастов. Но внимательно подходим к их морально-деловым и боевым качествам, решимости. Отдаем предпочтение людям с безупречной биографией, хорошей физической подготовкой. Изучаем биографию кандидата, – рассказал КП-Новосибирск Андрей Панфёров.

В батальон «Вега» принимают верующих любой религии, но не берут женщин, людей без российского гражданства и добровольцев с проблемным прошлым. Строгий отбор проводят для того, чтобы в отряд не попали члены радикальных организаций.

Записаться в батальон можно в любом районном военкомате – военкомов уже предупредили, что могут прийти желающие присоединиться к элитному подразделению.

Название «Вега» взяли у бердской бригады специального назначения. Андрей Панфёров считает, что это имя принесет удачу батальону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber