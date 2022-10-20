В Новосибирске после потепления на выходных выпадет снег

В Новосибирске выпадет снег на выходных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на выходных выпадет снег после потепления и дождливой погоды. Об этом сообщают синоптики.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу и субботу продолжат лить дожди. Потеплеет до +14 градусов.

Затем вернется похолодание. В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске пойдет снег при температуре около +2 градусов. Такой прогноз дают синоптики сервиса «Яндекс Погода». Снег будет идти всего один день.

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