Двоих мобилизованных новосибирцев с жёнами обвенчали в храме при НВВКУ

Венчание прошло в храме при НВВКУ. Фото: Новосибирская митрополия РПЦ.
Мобилизованных новосибирцев с жёнами обвенчали в сборном пункте. Таинство прошло в храме покровителя русского воинства Дмитрия Донского, который расположен на территории НВВКУ. Об этом рассказали в новосибирской митрополии.
– Протоиерей Виктор Гужва, настоятель храма и помощник начальника училища по работе с верующими, обвенчал в храме две пары – двое мобилизованных с супругами выразили желание заключить церковный брак, – сообщили в митрополии.
Все церковные церемонии для мобилизованных граждан проводят бесплатно.
Напомним, ранее в храме при военном училище крестили 66 мобилизованных.
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