Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 2:37

«Вода стоит уже месяц!»: Новосибирец пожаловался на потоп из-за неработающей ливневки

Житель Новосибирска пожаловался на затопленную дорогу из-за неработающей ливневки
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Житель Новосибирска пожаловался на затопленную дорогу из-за неработающей ливневки. Фото: предоставлено Максимом Иввановым.

Житель Новосибирска пожаловался на затопленную дорогу из-за неработающей ливневки. Фото: предоставлено Максимом Иввановым.

Житель Новосибирска пожаловался на гигантскую лужу на улице Кирова, 3/1, рядом с поворотом на улицу Белинского. По его словам, она разлилась рядом с пешеходным переходом и трубопроводом. Вода, уверяет сибиряк, залила не только проезжую часть, но и тротуар.

– На этом участке не работает дождевая канализация. Вода стоит уже месяц, – пожаловался новосибирец в паблике «АСТ-54».

Мужчина уверяет, что из-за потопа невозможно перейти по пешеходному переходу. Гигантская лужа также затрудняет проезд машинам. Особенно

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber