«Вода стоит уже месяц!»: Новосибирец пожаловался на потоп из-за неработающей ливневки

Житель Новосибирска пожаловался на затопленную дорогу из-за неработающей ливневки. Фото: предоставлено Максимом Иввановым.

Житель Новосибирска пожаловался на гигантскую лужу на улице Кирова, 3/1, рядом с поворотом на улицу Белинского. По его словам, она разлилась рядом с пешеходным переходом и трубопроводом. Вода, уверяет сибиряк, залила не только проезжую часть, но и тротуар.

– На этом участке не работает дождевая канализация. Вода стоит уже месяц, – пожаловался новосибирец в паблике «АСТ-54».

Мужчина уверяет, что из-за потопа невозможно перейти по пешеходному переходу. Гигантская лужа также затрудняет проезд машинам. Особенно

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