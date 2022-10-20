В Новосибирской области водитель и пассажир погибли в ДТП с двумя фурами на трассе Иртыш

В Новосибирской области два человека погибли в аварии с двумя фурами. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Утром в четверг, 20 октября, в Татарском районе Новосибирской области произошла смертельная авария. Две фуры столкнулись на трассе Иртыш возле деревни Рождественка. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Участок, где произошла авария, закрыли для проезда автомобилей. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

– Сотрудники МЧС России деблокировали травмированного водителя одного транспортного средства и передали бригаде скорой медицинской помощи. По оперативной информации в результате ДТП погибли два человека (водитель одного грузового автомобиля и пассажир второго), – рассказали в МЧС.

Одного водителя удалось спасти. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

На ликвидацию аварии выезжали 10 специалистов и 5 единиц техники. Сотрудники ГИБДД перекрыли аварийный участок дороги в обоих направлениях. Легковой транспорт объезжает место ДТП по обочине.

Причиной столкновения мог стать гололед. Напомним, ранее в МЧС предупреждали о повышенном уровне опасности на дорогах.

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