В Новосибирске отремонтировали 255 дворов за 2022 год

В Новосибирске отремонтировали 255 дворов за год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за год благоустроили 255 дворов из запланированных 259. Об этом в ответе на запрос КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии города.

По данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, до конца дорожного сезона в 2022 году осталось благоустроить только четыре двора.

Работы выполняются по наказам избирателей депутатов Горсовета, депутатов областного Заксобрания, а также в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

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